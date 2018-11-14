12 тысяч смартфонов пытались провезти в Украину как личные вещи — ГФС

Через аэропорт "Борисполь" пытались провезти около 12 тысяч смартфонов, аксессуаров к ним и к компьютерам.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Груз поступил из Гонконга несколькими партиями на адрес украинской компании в конце лета, и был размещен на складе временного хранения аэропорта.

Как отмечалось в товаросопроводительных документах, в грузе перемещались личные вещи.

После этого к таможенникам обратился брокер, который попросил оформить данный груз в таможенный режим "транзит" как груз, который поступил на адрес предприятия-получателя ошибочно. Отмечается, что при транзитном перемещении груза компания не уплачивает предусмотренные законодательством налоги на импорт.

После таких заявлений таможенники вызвали для объяснений представителей фирмы-получателя груза, однако те не явились.

В связи с этим таможенники провели проверку и обнаружили, что вместо указанных личных вещей в грузе находится партия мобильных телефонов и аксессуаров к ним и к компьютерам.

В результате составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса (сокрытие от таможенного контроля).

Груз изъят до вынесения судом решения. Стоимость изъятого товара устанавливается.

Экономическая правда