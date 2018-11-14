В Украине существенно подорожает кабельное ТВ

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С 1 января 2019 года в Украине значительно подорожают услуги платных телевизионных сервисов, включая кабельное телевидение, IPTV, телевидение других технологий.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации правообладателей и поставщиков контента.

"Абонентская плата может вырасти на 15-40% в зависимости от региональных особенностей, набора телевизионных каналов, различных экономических показателей деятельности провайдеров", — заявили в Ассоциации.

В сообщении отмечается, что согласно данным Государственной службы статистики за I полугодие 2018 года, средний объем реализованных услуг на одного абонента кабельного телевидения, в том числе цифрового, в Украине уже составляет около 72 грн.

Однако тарифы продолжают расти из-за существенного повышения платы за использование прав на интеллектуальную собственность производителями украинского контента, необходимость увеличения заработной платы работникам, платы за электроэнергию и тому подобное.

Минимальные тарифы за доступ к пакетам только с украинскими телеканалами могут составлять примерно 56-70 грн, в зависимости от благополучия региона.

"Но, скорее всего, тарифы могут быть и выше, поскольку провайдерам приходится также тратить значительные средства на закупку прав на ретрансляцию развлекательных иностранных телеканалов для того, чтобы заинтересовать абонента и создать дополнительную ценность телевизионной услуги по сравнению с бесплатной эфирной цифрой", — говорят в Ассоциации.

Как сообщалось, согласно данным Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, эфирным способом приема телесигнала пользуется 32,3% домохозяйств в Украине, из них только 8% принимают эфирный сигнал в цифровом стандарте.

Отключение аналогового телевещания по всей территории Украины за исключением территорий с особенным режимом вещания стартовало с 1 сентября 2018 года.

Правительство решило сохранить аналоговое телевещание на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание по списку Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания до 31 декабря 2018 года.

Экономическая правда