В Украине впервые легально будут производить продукты из марихуаны

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию компании C21 на импорт высококачественного каннабидиола - сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБС-продуктов.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании C21 Investments Inc, передает Inventure.

Кроме того, выдана лицензия также на реэкспорт концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок

Отмечается, что команда C21 находится в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли. Компания уже открыла представительство в Киеве.

Отмечается, что КБС-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза.

У C21 теперь будет возможность распространять и продавать свои фирменные продукты во многих странах ЕС, что позволит компании получить доступ к рынку с 742 млн потребителей.

C21 Investments Inc. является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, которая культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в США.

Компания владеет площадями, на которых выращивается конопля, в штате Орегон, США.