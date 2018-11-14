В Украине впервые легально будут производить продукты из марихуаны
Государственная служба по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию компании C21 на импорт высококачественного каннабидиола - сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБС-продуктов.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании C21 Investments Inc, передает Inventure.
Кроме того, выдана лицензия также на реэкспорт концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок
Отмечается, что команда C21 находится в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли. Компания уже открыла представительство в Киеве.
Отмечается, что КБС-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза.
У C21 теперь будет возможность распространять и продавать свои фирменные продукты во многих странах ЕС, что позволит компании получить доступ к рынку с 742 млн потребителей.
C21 Investments Inc. является вертикально интегрированной компанией каннабис-индустрии, которая культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в США.
Компания владеет площадями, на которых выращивается конопля, в штате Орегон, США.
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