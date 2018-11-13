Электромобили в Украине снова облагаются акцизом

Законопроектом, который снижает акцизы на растаможку автомобилей, вводится акцизный налог на ввоз электромобилей.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на ElectroCars.

Кроме изменения размера акциза и алгоритма формирования налога на бензиновые и дизельные авто, закон предусматривает введение акцизов на ввоз электромобилей из-за рубежа.

В прошлом году парламент отменил их до 1 января 2019 года. Теперь акциз составит 1 евро за 1 кВт емкости аккумулятора. Это означает, например, что акциз на электромобили Tesla составит 100 евро, на Nissan Leaf - 35-40 евро.

Напомним, в конце года перестает действовать закон, который отменял НДС для ввоза машин с электрической силовой установкой. Если Верховная Рада не продлит его действие, это значительно повлияет на стоимость электромобилей. Цены на них вырастут минимум на 20%.

Накануне Верховная Рада проголосовала за законопроект, который снижает акцизы на растаможку автомобилей и устанавливает сроки на льготное растаможивание автомобилей.

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