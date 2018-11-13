Отток капитала из России увеличился в три раза

Чистый отток капитала за январь-декабрь 2018 года увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Новая Газета со ссылкой на данные Центробанка России.

В регуляторе отметили, что сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами было сформировано операциями банков по погашению внешних обязательств и другими секторами по приобретению активов за границей.

"Это связано с событиями, которые мы наблюдали в августе-сентябре: усиление санкционной риторики, девальвация рубля в условиях относительно высоких цен на нефть. Я вижу прямую связь этого внешнего фона с оттоком капитала - люди боятся санкций и стараются вывести деньги из страны", — сказал Русской службе "Би-би-си" главный экономист банка "Уралсиб" Алексей Девятов.

По данным ЦБ, сальдо текущего платежного баланса является положительным, это "позволило продолжить накопление международных резервов страны".

Регулятор сообщает, что они увеличились за январь-октябрь 2018 года на 35,7 миллиарда долларов, что на 3,6 миллиарда долларов больше, чем за тот же период прошлого года.

По оценке ЦБ, отток капитала из России в 2018 году составит 66 миллиардов долларов.

Экономическая правда