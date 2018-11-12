Банки повысили ставки по депозитам

По итогам недели с 5 по 11 ноября средние ставки по банковским вкладам выросли для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ, проведенный Liga.net.

Для депозитов в национальной валюте максимально подорожали бессрочные сбережения (на 0,19 п.п. до 7,88% годовых). Вклады периодом свыше 12 месяцев выросли в цене на 0,05 п.п. – до 13,40% годовых.

Средняя ставка по депозитам в гривне на срок от полугода до года выросла на 0,02 п.п. и составляет 13,98% годовых. Вклады сроком до месяца не изменились и предлагают 7,23% годовых. Доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев составляет 11,10%, а от 3 до 6 месяцев – 13,12% годовых.

Среди долларовых депозитов выросли в цене только бессрочные сбережения (на 0,02 п.п. до 0,96% годовых). Ставки по депозитам на другие периоды остались изменений. Так, вклады сроком до месяца предлагают 1,09%, а от 1 до 3 месяцев – 1,19% годовых.

Стоимость депозитов периодом от 3 месяцев до 6 составляет 2,19%, а от 6 месяцев до 12 – 2,71% годовых. Доходность вкладов на срок свыше года составляет 2,90% годовых.

Бессрочные сбережения в евро подорожали на 0,01 п.п. и предлагают 0,59% годовых. Остальные периоды, так же как и для доллара США, не изменились в цене.

Так, стоимость вкладов сроком до 1 месяца составляет 0,59% годовых, а от 1 до 3 месяцев – 1,05% годовых. Средняя процентная ставка по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев составляет 1,59%, а от 6 до 12 месяцев – 1,94% годовых. Сбережения периодом свыше года предлагают 2,11% годовых.