Гройсман рассказал о преимуществах монетизации субсидий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев не переживать из-за стоимости тепла.

Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве.

"Мы защитим все малообеспеченные семьи. Не переживайте из-за цены тепла, все то, что нужно - заплатит государство, и на ваших счетах это никоим образом не отразится", - сказал Гройсман.

"С 1 января мы уже начинаем монетизацию субсидий", - напомнил глава правительства.

"Это даст возможность и отдавать часть средств, которые люди сэкономили, и, в том числе, монетизировать для каждой украинской семьи, чтобы люди конкретно знали, что у них есть счет в банке, туда поступили средства, и эти средства можно направлять на эти потребности", - пояснил Гройсман.

"Мы ввели электронный перечень субсидиантов, никогда не было этих возможностей, и всегда эта система была очень закрытой, но мы сейчас ее открыли и все становится абсолютно публичным", - подчеркнул он.

Ранее Гройсман выразил надежду до осени 2019 года, то есть до начала следующего отопительного сезона, провести 100%-ную монетизацию.

Подробнее читайте в статье: Монетизация субсидий: как "живые" деньги заставят украинцев экономить

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Экономическая правда