С начала года таможни перечислили 3,2 миллиарда на дороги

В январе-октябре 2018 года дополнительные поступления таможенных платежей, которые в рамках эксперимента должны быть направлены на реконструкцию дорог, составляют 3,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Как отмечается, наибольшие суммы направили Одесская таможня - 1 млрд гривен, Запорожская – 355,3 млн гривен и Киевская городская – 248,6 млн гривен.

Напомним, эксперимент по финансовому обеспечению реконструкции и текущего ремонта дорог продолжается с сентября 2015 года.

Согласно ему 50% от суммы перевыполнения ежемесячных плановых таможенных платежей направляется в специальные фонды соответствующих региональных бюджетов.

Сначала пилотный проект проводился в Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областях. В прошлом году участие в эксперименте приняли все таможни ГФС. На текущий год эксперимент был продлен.

Экономическая правда