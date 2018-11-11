Все разделы
Укр / Рус

Мининфраструктуры назвало самые пунктуальные авиакомпании

Воскресенье, 11 ноября 2018, 15:31

В Министерстве инфраструктуры заявили, что в октябре 85,2% рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины были выполнены вовремя.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно обнародованному рейтингу, наиболее пунктуальной компанией является "Мотор Сич" нардепа Вячеслава Богуслаева. 96,5% ее рейсов были выполнены вовремя. На втором месте с показателем 93,4% оказалась компания "Роза ветров", замыкает тройку - МАУ Игоря Коломойского и Арона Майберга.

 

В первую пятерку также вошли компании "Анда Эйр" и "Скай ап".

Наиболее непунктуальными оказались ООО "Авиакомпания Атлас Джет Украина" и компания "Браво".

Экономическая правда

Мининфраструктуры Авиакомпании

powered by lun.ua
Материалы по теме
Мининфраструктуры инициирует отставку главы "Укртрансбезопасности" 7 ноября 2018, 13:30
Омелян надеется, что на аэропорт в Днепре из бюджета выделят миллиард 15 октября 2018, 13:21
В Мининфраструктуры пожаловались на нехватку соли 13 октября 2018, 18:29
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте