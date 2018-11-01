В оккупированном Крыму начнут взымать туристический сбор

Алушта, Судак, Феодосия и Ялта согласились на введение курортного сбора с мая 2019 года.

Об этом сообщил так называемый министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, передает российский "Интерфакс".

"Курортный сбор составит 10 рублей. Он будет введен в четырех муниципалитетах: Ялта, Алушта, Судак и Феодосия. Период взимания - с 1 мая по 30 сентября. Это эксперимент. Его целью является понимание финансовых механизмов и их эффективности", - сказал он.

Курортный сбор с приезжающих на отдых туристов планировалось ввести с мая 2018 года. В эксперименте согласились участвовать Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

В апреле 2018 года эксперимент отложили на год - на май 2019 года.

Так называемые власти Крыма планируют использовать это время для формирования реестра операторов курортного сбора, разработки и внедрения системы учета его плательщиков, законодательного урегулирования ответственности за отказ от уплаты денег.

Экономическая правда