Меркель заявила, что рассматривает "Северный поток-2" не так критично, как Киев

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что рассматривает проект "Северный поток-2" не так критично, как Киев и выступает за сохранение транзита газа по территории Украины после 2019 года.

Об этом она сказала на на встрече с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием и главами парламентских фракций и групп, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", - сказала она.

Она отметила, что переговоры по "Северному потоку-2" ведутся и с Россией, и с Еврокомиссией.

"Речь идет о создании транзитного договора. Мы хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной", - подчеркнула Меркель.

Канцлер отметила, что кроме "Северного потока" существует еще "Турецкий поток".

"Таким образом газовые потоки расширяются со стороны России в Европейский Союз, но это не означает, что мы хотим отвергнуть транзитную роль Украины. Я думаю, что доходы от транзита газа чрезвычайно важны для бюджета Украины", - сказала она.

Меркель отметила, что стратегическое мнение Украины в вопросе "Северного потока-2" Берлин "очень серьезно воспринимает".

Ещё в мае 2018 Меркель отмечала, что ФРГ рассматривает "Северный поток-2" как коммерческий проект, но нужно подумать о гарантиях для Украины.

Экономическая правда