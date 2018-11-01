ЕБРР улучшил прогноз роста экономики Украины

В Европейском банке реконструкции и развития обновили прогноз роста валового внутреннего продукта Украины по итогам 2018 года до 3,5%.

Об этом сообщается в отчете "Региональные экономические перспективы" на сайте ЕБРР.

"Банк прогнозирует рост украинской экономики на 3,5% в 2018 году и 3% в 2019 году, по сравнению с 2,5% в 2017 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается, принятие и внедрение нового соглашения stand-by с МВФ поможет решить потребности в краткосрочной перспективе во внешнем финансировании Украины и поддерживать макроэкономическую стабильность во время избирательного цикла в 2019 году.

В отчете также отмечается, что быстрый темп роста реальной заработной платы и денежных переводов стимулировал потребление среди населения, а инвестиции в основные фонды продолжали достаточно быстро расти в течение первых двух кварталов 2018 года, хотя и медленнее, чем в тот же период в прошлом году.

Общая инфляция в течение первых девяти месяцев 2018 года составляла 11,4% по сравнению с предыдущим годом, что гораздо выше среднесрочного целевого уровня в 5% плюс-минус один процентный пункт. Вместе с этим, в период с июня по сентябрь этот показатель снижался до уровня менее 10%.

С целью сдерживания инфляции Национальный банк Украины повышал учетную ставку четыре раза - с 14,5% в январе 2017 года до 18% в сентябре 2018 года, напомнили в ЕБРР.

Как сообщалось, МВФ снизил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году до 2,7 процента с 3,3 процента, прогнозируемых в апреле. В то же время улучшил до конца текущего года - до 3,5 процента с 3,2 процента.

Укринформ