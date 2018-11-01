Гонтарева: уговаривала Яресько возглавить правительство

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева рассказала, что уговаривала экс-министра финансов Наталью Яресько возглавить технократическое правительство, идею которого поначалу поддерживал президент Петр Порошенко.

Об этом она заявила в интервью журналу "НВ".

"Я уговаривала Наталку Яресько стать премьер-министром технократического правительства. И она же согласилась, пошла собирать это правительство. Я тогда разговаривала с президентом, и он подтверждал, что да, это отличная идея. А в итоге все сложилось по-другому", - сказала она.

Экс-глава НБУ отметила, что "тоже не получила должной поддержки и защиты".

Гонтарева говорит, что ожидала большей поддержки со стороны Порошенко во время своей работы на этой государственной должности.

"Я ждала от президента большей поддержки. Одно могу сказать, если бы президент не был согласен с линией, которую вел НБУ под моим руководством, сменил бы меня", - заявила она.

Гонтарева добавила, что рассчитывала на большую поддержку и со стороны правоохранительных органов, которым Нацбанк передал множество документов о недобросовестных банках.

"Я хотела большей поддержки от правоохранительных органов, которым мы передали три ваших здания (редакции журнала - ред) бумаг про все эти банки-отмывки и банки-зомби. Это же все было передано. И вы понимаете, 90 банков, чтобы их вывести, надо было задокументировать, это тонны документов. И где оно все?" - говорит экс-глава НБУ.

В то же время она считает, что уволилась с должности главы Нацбанка на пике карьеры.

"Я ушла, когда моя миссия была полностью выполнена, все, что я запланировала, я сделала и еще оставила стратегию развития на следующие пять лет", - подчеркнула Гонтарева.

Напомним, 16 февраля 2016 года работа правительства Арсения Яценюка была признана неудовлетворительной, однако Верховная Рада не смогла принять резолюцию о недоверии Кабмину.

Это неудачное голосование спровоцировало политический кризис и развал парламентской коалиции.

10 апреля 2016 года Яценюк сообщил, что подает в отставку.

14 апреля Верховная Рада отправила Яценюка в отставку и назначила главой правительства Владимира Гройсмана.