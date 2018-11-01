На что идет бюджет Минобороны — исследование

Львиная доля бюджета, выделенного Министерству обороны и его подразделениям, идет на строительство.

Об этом говорится в исследовании экспертов YouControl и Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны.

Около 5% от ВВП, или почти 170 млрд грн из госбюджета-2018 планировалось выделить на национальную безопасность и оборону Украины. Для сравнения, Великобритания тратит 2% своего ВВП на оборону, Германия – 1%, США – 3%, Россия – 4%, согласно данным Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

В Украине больше половины из этих 170 млрд грн – 86,6 млрд грн – в течение 2018 должно было освоить именно Министерство обороны. Эта сумма соответствует 2,58% ВВП нашей страны и превышает 8% от общего объема госбюджета.

По словам экспертов НАКО, пока больше половины закупок МОУ являются тайными.

Так, приобретение униформ, медикаментов, дизтоплива и многое другое происходит публично, а вот военная и специальная техника, боеприпасы к ней, а также работы и услуги оборонного характера закупаются в рамках государственного оборонного заказа без применения конкурентных процедур.

Согласно данным bi.prozorro, МОУ и его подразделения за период с 1 января по 10 октября 2018 года провели почти 17 тыс незасекреченных закупок.

Среди них были и процедуры отчетности (их почти 60% от всего количества), и открытые торги (около 17%), и переговорные процедуры (обычные, по необходимости и для нужд обороны) и др.

Плановая сумма расходов по ним составляет 27,3 млрд грн.

Согласно исследованию YouControl, львиная доля бюджета, выделенного МОУ и его подразделениям, идет на строительство.

29 подразделений, а именно – квартирно-эксплуатационные управления и отделы из разных регионов с 1 января по 10 октября 2018 года подписали контрактов почти на 5 млрд грн. Это более 32% от всей суммы договоров с незасекреченных закупок, которые заключали подразделения МОУ за указанный период.

Стоит отметить, что на первом месте с суммой почти 8 млрд грн по этому показателю оказался Отдел подготовки и проведения закупок по направлению тылового и медицинского обеспечения управления проведения закупок Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ.

Если посмотреть на ТОП-50 самых дорогих лотов (сумма подписанных договоров по ним составила почти 4,8 млрд грн) в закупках МОУ и его подразделений, можно обнаружить еще несколько интересных фактов.

Так, контракт на наибольшую сумму, а именно – на 471 млн грн, в период с 1 января по 10 октября был заключен для приобретения услуги по перевозке железнодорожным транспортом военных грузов.

Но больше всего дорогих лотов из ТОП-50 касались закупки авиационного керосина. На него с 50 пришелся 21 лот на сумму более 1,37 млрд грн.

19 лотов из ТОП-50 были объявлены на приобретение дизтоплива, хотя общая сумма подписанных контрактов здесь составила 2,26 млрд грн. Для сравнения, например, два лота на приобретение ботинок, попавшие в топ, обошлись в 178 млн грн.

Чаще всего Министерство обороны закупало товары и услуги у "Чернигивторг" (416 выигранных предложений с суммой договоров около 2,5 млн грн), ФЛП Фурс В. Г. (239 выигранных предложений на 1 млн грн) и ФЛП Семенов Д. О. (210 выигранных предложений на 2,6 млн грн).

По сумме подписанных контрактов лидером стало предприятие "Окко Контракт", которое с 1 января по 10 октября 2018 года подписало с МОУ и его подразделениями договоров более чем на 1,7 млрд грн.

На втором месте по этому показателю оказалась "Фирма "Фидея", основной вид деятельности которой – "Оптовая торговля химическими продуктами", на третьем – "Украинская Зализныця", а на четвертом и пятом – "Торум" и "Торговый дом "Сокар Украина", которые также торгуют топливом.

В ТОП-поставщиков по финансовым показателям попало также предприятие "Таланлегпром", заработав 259 млн грн на закупках МОУ всего за 10 месяцев 2018 года.

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Экономическая правда