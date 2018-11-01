Цены на бензин продолжают снижаться

Сети WOG и ОККО 1 ноября снизили цены на бензины на 50 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 33,49 грн/л, А-95 — до 34,49 грн/л, А-95+ — до 35,59 грн/л.

Цена дизтоплива осталась на уровне 33,49 грн/л.

Также на 50 коп/л бензины подешевели в сети "Нефтек".

В то же время, БРСМ-Нафта и KLO снизили стоимость дизельного топлива на 3 коп/л и 10 коп/л, до 30,93 грн/л и 32,49 грн/л, соответственно.

Средняя розничная цена бензинов по стране 1 ноября снизилась на 12–13 коп/л.

Первая волна снижения стоимости бензина произошла в середине октября.

По прогнозам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, стоимость бензина суммарно может снизиться на 1,5 грн. Также эксперт подчеркнул, что в Украине среднеевропейские цены на топливо, и они движутся в европейской динамике.