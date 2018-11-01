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При поддержке ЕС создан Офис развития малого и среднего бизнеса

Четверг, 1 ноября 2018, 09:24
 

При Министерстве экономического развития и торговли Украины при поддержке Евросоюза создан Офис развития малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщило Представительство Европейского Союза в Украине.

Соответствующий приказ 16 октября подписал первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Отмечается, что Офис развития МСП является консультативно-совещательным органом при Минэкономразвития, который со временем должен стать ведущим органом по продвижению предпринимательства и двигателем развития конкурентоспособности МСП.

"Мы ожидаем первые ощутимые результаты для МСП уже в 2019 году", - отметил Кубив.

"Развитие МСБ является одним из приоритетных направлений помощи ЕС Украине, и мы приветствуем стратегический курс украинского правительства на развитие МСП, который руководствуется принципом "Сначала думай о малом"", - приводит представительство ЕС слова посла Хьюга Мингарелли.

В Офисе развития МСП на сегодня работают 9 экспертов. Цель органа - разработка целевых программ поддержки малого и среднего бизнеса, создание возможностей для улучшения предпринимательских навыков, облегчение доступа к финансированию и сотрудничества с донорами, обеспечение доступа к информации через специализированный информационный портал.

Офис создан при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта FORBIZ и Инициативы EU4Business.

В июле Минэкономразвития сообщало, что процесс создания Офиса развития МСП находится на завершающей стадии.

Экономическая правда

Минэкономразвития Евросоюз

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