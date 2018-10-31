Платежный баланс Украины снова дефицитный — НБУ

Платежный баланс в сентябре сведен с дефицитом на уровне 582 миллиона долларов после профицита в предыдущем месяце.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным НБУ, за январь-сентябрь платежный баланс сведен с дефицитом 418 млн долларов.

Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до 1,7 млрд долларов на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.

В январе - сентябре дефицит текущего счета увеличился до 3,9 млрд долларов, по сравнению с 1,5 млрд долларов в соответствующем периоде прошлого года.

Как указывают в Нацбанке, объемы экспорта украинских товаров в сентябре сократились на 3,6% – до 3,3 млрд долларов.

"Динамика экспорта ухудшилась по всем товарным группам, прежде всего из-за более низкого урожая ранних зерновых, … ремонтных работ на металлургических заводах, сложностях с транспортировкой и некоторого ухудшения внешней ценовой конъюнктуры", – отмечается в сообщении.

В целом за январь-сентябрь экспорт товаров вырос на 9,9% – до 31,5 млрд долларов.

В то же время импорт товаров в сентябре составил 5,1 млрд долларов, его годовые темпы роста оставались высокими (17,3%) на фоне устойчивого внутреннего спроса и высоких цен на энергоносители.

В целом за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт товаров вырос на 15,6% – до 40,6 млрд долларов.

В то же время чистый приток капитала по финансовому счету в сентябре составил 1,1 млрд долларов (в сентябре прошлого года – 1,3 млрд долларов) и был обеспечен операциями частного сектора прежде всего по торговым кредитам.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 102 млн долларов, 93% которого было направлено в реальный сектор в форме акционерного капитала.

За январь-сентябрь этого года чистый приток прямых иностранных инвестиций оценен в 1,5 млрд долларов (28% из которых составляли операции переоформления долга в уставный капитал).

В целом за январь-сентябрь 2018 года чистый приток средств по финансовому счету сформировался на уровне аналогичного периода 2017 года и составил 3,4 млрд долларов.

Экономическая правда