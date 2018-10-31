Порошенко подписал закон "Маски–шоу стоп" — 2

Президент Петр Порошенко подписал так называемый закон "Маски-шоу стоп" - 2", который упрощает привлечение к ответственности за неправомерное преследование бизнеса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Закон под условным названием "Маски-шоу стоп" - 2" упрощает привлечение к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконные решения об открытии криминального производства и которые потом были отменены судом", - заявил он.

"Попросту говоря - за неправомерное преследование бизнеса виновные будут нести персональную ответственность, в том числе и материальную", – сказал Порошенко, подписывая закон.

Президент также призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта о бизнес-омбудсмене во втором чтении.

Как сообщает "Зеркало недели", законом №8490 предусмотрено, что лицо, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, может обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии такого дела, если истекли сроки, при которых возможно провести досудебное расследования с момента внесения сведений о преступлении в ЕРДР до дня уведомления лицу о подозрении.

Согласно документу, соответствующее ходатайство можно подавать, если существует не отмененное постановление следователя или прокурора о закрытии уголовного производства в случае установления отсутствия события уголовного правонарушения или отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения.

Также основаниями для подачи ходатайства являются вступление в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяние, совершенное лицом или в отношении налоговых обязательств лица, совершившего действия, предусмотренные статьей 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.

Ходатайство можно подать и в случае достижения налогового компромисса.

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