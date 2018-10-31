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Стали известны цены на новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini

Среда, 31 октября 2018, 10:35
 

Стали известны сроки продаж и рекомендованные розничные цены на новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini в Украине.

О них сообщил интернет-магазин "Цитрус", передает ITC.ua.

По данным ряда официальных партнеров Apple в Украине, продажи новинок стартуют уже в ноябре 2018 года.

Стоимость этих устройств в Украине составит:

  • Apple iPad Pro 11 — от 26 999 грн
  • Apple iPad Pro 12,9 — от 33 999 грн
  • Apple MacBook Air 13,3 "Retina" — от 39 999 грн
  • Apple Mac Mini — от 28 999 грн

Напомним, 30 октября Apple презентовала новый Macbook Air, iPad Pro и Mac Mini.

12 сентября компания презентовала iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и новый Apple Watch. 

Детальнее о новых смартфонах компании читайте в статье: Новые iPhone X: быстрее компьютеров, умнее людей

Читайте также: Дороже, чем в Швейцарии: в Украине начались продажи новых iPhone

Экономическая правда

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