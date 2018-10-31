Стали известны цены на новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini
Среда, 31 октября 2018, 10:35
Стали известны сроки продаж и рекомендованные розничные цены на новые iPad Pro, MacBook Air и Mac mini в Украине.
О них сообщил интернет-магазин "Цитрус", передает ITC.ua.
По данным ряда официальных партнеров Apple в Украине, продажи новинок стартуют уже в ноябре 2018 года.
Стоимость этих устройств в Украине составит:
- Apple iPad Pro 11 — от 26 999 грн
- Apple iPad Pro 12,9 — от 33 999 грн
- Apple MacBook Air 13,3 "Retina" — от 39 999 грн
- Apple Mac Mini — от 28 999 грн
Напомним, 30 октября Apple презентовала новый Macbook Air, iPad Pro и Mac Mini.
12 сентября компания презентовала iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max и новый Apple Watch.
Детальнее о новых смартфонах компании читайте в статье: Новые iPhone X: быстрее компьютеров, умнее людей
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Экономическая правда
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