Румыния хочет стать крупнейшим производителем газа в Европе
Об этом сообщает Укринформ.
"Если проанализировать европейские статистические данные, через несколько лет после того, как наша страна начнет добычу природного газа на Черноморском шельфе, мы можем стать крупнейшим производителем газа в Европе. Если говорить о количественных показателях, то мы, естественно, не можем конкурировать с Россией, однако мы можем стать фактором энергетической стабильности в регионе, создав в Румынии газовый хаб", - отметил министр.
По словам Антона, Румынии необходимо стать региональным газовым хабом наряду с Венгрией, Болгарией и Турцией, которые надеются стать газовым хабом, не будучи при этом производителями топлива.
Министр также подчеркнул, что румынская сторона активно работает над привлечением инвесторов, которые могли бы вкладывать свои средства в геологоразведку и добычу черноморского газа.
Экономическая правда
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