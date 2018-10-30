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Самый богатый человек в истории за два дня потерял почти 20 миллиардов долларов

Вторник, 30 октября 2018, 18:24
 

Основатель Amazon Джефф Безос потерял 19,2 миллиарда долларов за два дня торгов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Безос установил рекорд, став самым богатым человеком в истории, а теперь он установил еще и рекорд по потерям.

В квартальном отчете Amazon сообщила о выручке в размере 56,6 миллиарда, в то время как аналитики озвучивали прогноз в 57,1 миллиарда. Из-за этого акции интернет-компании упали в цене.

После этого уменьшился отрыв Безоса от второго номера в рейтинге самых богатых людей в мире - Билла Гейтса.

Сейчас Bloomberg оценивает состояние Безоса в 128,1 миллиарда.

В июле Марк Цукерберг потерял 16,5 миллиарда, отмечает Bloomberg.

В июле состояние Безоса превысило 150 миллиардов долларов, и статус самого богатого человека в истории перешел к нему от Гейтса.

Экономическая правда

Amazon

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