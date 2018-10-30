Фонд госимущества создает препятствия новому партнеру ОПЗ

Компания ETFX UK Group из Омана одержала победу в конкурсе на использование мощностей "Одесского припортового завода" на давальческих условиях.

Об этом в сентябре написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebok.

ETFX UK Group предложила ОПЗ оплачивать его работу из расчета 34 доллара за тонну произведенного аммиака и 46,5 доллара за тонну произведенного карбамида.

Тем не менее, представители компании из Омана заявили Экономической правде, что им создают искусственные препятствия в Фонде госимущества.

"ФГИ создает искусственные препятствия для подписания контракта с нами на поставку газа для ОПЗ. Например, они попросили свежую выписку из реестра Омана о том что мы в него включены. Мы подготовили эту выписку и на днях она будет передана Фонду, но нам уже поступают сигналы, что это была не единственная придирка", - сообщил ЭП представитель ETFX UK Group.

По его словам, ETFX не понимает предвзятого отношения к себе, учитывая, что на конкурсе при определении партнера ОПЗ она стала единственной компанией, предоставившей полный пакет документов, включая финансовые гарантии The Royal Bank of Scotland перед ОПЗ на сумму 60 млн долларов.

Как сообщалось, "ОПЗ" называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн.

ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, занимается также перевалкой аммиака на морской транспорт.

Экономическая правда