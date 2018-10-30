Экспресс Киев-Борисполь хотят сделать круглосуточным

Поезда на маршруте Киев Пассажирский-Борисполь будут курсировать с интервалом от 30 минут в часы пик до 1,5 часа в остальное время.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на и.о. главы правления ПАО "Укрзалізниця" Евгения Кравцова.

"Планируем на первом этапе, что в час пик периодичность движения экспресса будет составлять 30-40 минут. В менее нагруженное время - от 40 минут до 1,5 часа", - сказал Кравцов.

По его словам, сейчас обсуждается с аэропортом вопрос периодичности курсирования экспресса с часу ночи до 5 часов утра.

"Есть вопрос по количеству авиарейсов в аэропорт в ночное время. Насколько я знаю их немного. Думаем, есть ли смысл в ночном экспрессе, или просто необходимо будет увеличить интервалы движения. Но в рабочем порядке мы отрабатываем круглосуточный режим работы", - отметил глава УЗ.

Он добавил, что окончательное расписание движения экспресса будет оглашено в ближайшее время.

"Сейчас согласовываем график движения. Учитываем, что после запуска этого экспресса, участок пути между Дарницей и Борисполем будет одним из самых поездо-напряженных в Украине. Там будет большое количество пассажирского пригородного движения, к которым добавится экспресс", - отметил Кравцов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" показала фото нового дизельного поезда, который будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт. Всего таких рельсовых автобусов будет пять, четыре из них будут возить пассажиров, один будет в резерве.

Предварительная стоимость проезда - 80 гривен. Расчетное время в пути - 35 минут.

Экономическая правда