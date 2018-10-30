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Курс валют: гривня укрепилась

Вторник, 30 октября 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 30 октября на уровне 28,20 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,09 гривни.

Напомним, 29 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни за доллар.

На закрытии межбанка котировки установились на уровне 28,17 - 28,19 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ курс валют

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Экономическая правда
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