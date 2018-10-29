На фабрике в Китае роботы будут производить роботов

Швейцарская технологическая компания ABB в 2020 году построит в Шанхае фабрику, на которой роботы будут производить роботов.

Об этом сообщает high-tech.fm.

Инвестиции в проект составят 150 млн долларов. Планируется, что на фабрике машины будут производить роботов для китайских компаний, работающих в сферах автомобилестроения и электроники. В большинстве своем это будут роботы-сборщики.

Следить за работой роботов будут люди. Сколько именно человек будет работать на производстве, не сообщается. Компания планирует построить рядом с фабрикой исследовательский центр, сотрудники которого станут заниматься изучением искусственного интеллекта и робототехники.

Экономическая правда