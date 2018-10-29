"Укроборонпром" будет продавать свои активы через Prozorro

ГК "Укроборонпром" будет реализовать имущество в сотрудничестве с ГП "Prozorro.Продажи".

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Генеральный директор концерна Павел Букин и и.о. директора "Prozorro.Продажи" Алексей Соболев в понедельник подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ определяет основные этапы создания системы реализации и сдачи в аренду имущества госпредприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 50%.

Система реализации имущества будет проводиться в формате электронных торгов по стандартам Prozorro.

Первые лоты от "Укроборонпрома" готовятся к публикации и появятся в системе в ближайшее время.

Ранее ГК "Укроборонпром" провел открытый конкурс по отбору электронной торговой площадки по закупкам, который заменит различные площадки, которые сейчас используются на предприятиях.

Новая система должна охватить все продажи активов Концерна, а также коммерческие, некоммерческие и допорогови закупки, иметь механизмы автоматизированного контроля, планирования закупочной деятельности и тому подобное.

Напомним, с ноября "Укрзализныця" начинает сдавать в аренду собственные вагоны через ProZorro.Продажи.

Экономическая правда