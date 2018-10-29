Нардепы просят запретить импорт автомобилей из России

Трое народных депутата Украины направили премьер-министру Владимиру Гройсману депутатский запрос с требованием запретить импорт в Украину российских автомобилей.

Об этом сообщает Delo.ua.

"Считаем, что нужно не ограничивать, а полностью запретить импорт транспортных средств из страны-агрессора, а потому обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением внести транспортные средства происхождением из Российской Федерации в перечень товаров, которые запрещены к ввозу на таможенную территорию Украины", — заявил народный депутат Роберт Горват.

Нардепы также обратили внимание главы правительства на необходимость продолжить действие постановлений Кабмина №1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации" и №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

Действие этих документов заканчивается с 1 января 2019 года.

В депутатском запросе говорится, что в статье 29 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности" предусмотрено, что в случае если другие государства, таможенные союзы или экономические объединения ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, в ответ на такие действия могут применяться адекватные действия.

Среди таких действий есть применение полного запрета (полного эмбарго) на торговлю.

В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств, происхождением из Российской Федерации.

По данным нардепов за 7 месяцев 2018 года из РФ в Украину было импортировано транспортных средств на 59 млн долларов, что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.

Издание отмечает, что на территории Закарпатской области расположен автомобильный завод "Еврокар", который на сегодняшний день является единственным действующим в Украине производителем легковых автомобилей.

По данным ассоциации "Укравтопром" за 9 мес. 2018 года здесь выпущено 4388 автомобилей (+5,4% год к году).

По данным автомобильных СМИ, из России в Украину ввозятся легковые автомобили международных компаний, произведенные на российских предприятиях.