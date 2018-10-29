Аудит строительства "Готово" выявил нарушений на 3,5 миллиона
Государственная аудиторская служба выявила финансовые нарушения при проверке целевого использования средств на строительство офиса "Готово" на 3,536 миллиона гривень.
Об этом "Экономической правде" сообщили в Держаудитслужбе.
В частности, компания "ТММ-Окна" завысила стоимость работ по отделке фасада и цоколя здания на 118, 75 тыс. гривень.
Компания "Сити-Строй Групп" завысила объемы и стоимость электромонтажных работ на 21,18 тыс. гривень.
Строительная компания "Каупер" завысила объемы выполнения работ по обустройству подвесных потолков на 41,37 тыс. гривень, "БК" Акме Строй "- на 18 тыс. гривень.
"Ревизией установлены другие нарушения финансовой дисциплины (завышение в учете стоимости активов, завышение в учете кредиторской задолженности) на общую сумму 3,329 млн грн", - сообщили в Держаудитслужби.
Напомним, что инициатором создания проекта "Готово" был Лев Парцхаладзе, тогдашний первый заместитель председателя Киевской областной администрации и нынешний заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
На запуск работы офиса, кроме спонсорских средств, киевский областной бюджет потратил около 22 млн грн.
Документ-сервис "Готово" является коммунальным предприятием, было создано для комфортного и быстрого доступа украинский в административных услуг.
На сайте учреждения указано, что она предоставляет более 130 видов государственных услуг в одном здании.
Оксана Пирожок, ЭП
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