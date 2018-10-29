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Эксперты назвали Топ-10 крупнейших мировых финтех-компаний

Понедельник, 29 октября 2018, 14:39
 

Финтех-компании, предоставляющие услуги от цифровых платежей и кредитования до технологий страхования и нео-банковских услуг, привлекают инвестиции рекордными темпами.

Об этом говорится в ежегодном отчете "2018 Fintech100" от инвестиционной компании H2 Ventures и KPMG Fintech.

В Топ-10 компаний вошли:

  1. Ant Financial (Китай)
  2. JD Finance (Китай)
  3. Grab (Сингапур)
  4. Baidu (Du Xiaoman Financial) (Китай)
  5. Sofi (США)
  6. Oscar Health (США)
  7. Nubank (Бразилия)
  8. Robinhood (США)
  9. Atom Bank (Великобритания)
  10. Lufax (Китай)

В списке 100 компаний преобладает США, разместив 18 компаний, в том числе три из них вошли в десятку лучших. Далее следует Великобритания, которая представила 12 компаний, и Китай с 11 компаниями. Австралия и Сингапур представили 7 и 6 компаний в сфере финансовых технологий соответственно.

При этом китайские компании доминируют в верхней части списка.

Всего в отчете представлено 34 финансовых компании (занимаются осуществлением платежей), за ними следуют 22 кредитных компании, 14 компаний по управлению активами и 12 компаний, работающих в сфере технологий страхования. "Мульти"-финтех компании, предлагающие широкий спектр финансовых технологий для клиентов, доминируют в верхней части списка.

"Компании, находящиеся в списке 2018 года, привлекли более 52 млрд. долларов венчурного капитала, удвоив общую сумму по сравнению с прошлым годом, и более чем 27 млрд долларов капитала в течение последних 12 месяцев, что составляет рост на 366% в течение прошлого года" , - сообщил партнер-основатель H2 Ventures Бен Хип.

"Учитывая большие объемы финансирования, 26 компаний в Fintech100 за последние двенадцать месяцев привлекли 100 млн долларов каждая. Первые четыре компании в рейтинге Leading 50 привлекли более 1 млрд. долларов только за последние 12 месяцев", - отметил Хип.

Напомним, за первые шесть месяцев текущего года общий объем инвестиций в финтех-компании во всем мире достиг 57,9 миллиарда долларов.

Уже около 60% платежей в мире проводятся в онлайне.

Между тем, Кремниевая долина перестает быть первым техно-хабом в мире.

Экономическая правда

финансы технології

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