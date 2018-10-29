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Fitch обновило кредитный рейтинг Украины

Понедельник, 29 октября 2018, 10:23
 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как указано в сообщении агентства, на рейтинги Украины негативно влияет слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных долгов и структурными слабостями в сфере банковского сектора, институциональных ограничений, политических и геополитических рисков.

В то же время Fitch отмечает повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.

Агентство уточняет, что краткосрочный РДЭ Украины в иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне "В".

Ранее Fitch Ratings указало на высокую зависимость кредитоспособности Украины от поддержки Международного валютного фонда.

22 октября международное рейтинговое агентство Standard&Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "В-/В".

Fitch

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