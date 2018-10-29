В Минобороны приписали Гриценко многомиллионные убытки. В прокуратуре не согласились

В аудиторском отчете Минобороны о деятельности собственного государственного предприятия "Инвестжитло" за 2013 - 2015 годы пришли к выводу, что приказы экс-министра обороны Анатолия Гриценко могли привести к нанесению государству ущерба на общую сумму более 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, со ссылкой на отчет военных.

В документе речь идет о приказах министра обороны Анатолия Гриценко от 2005 года, которыми ГП "Инвестжитло" наделили имуществом пяти освобожденных военных городков в г. Одесса и г. Киев, который менеджмент государственного предприятия продал вместе с землей за 30,3 миллиона гривен .

Позже здания на месте городков были снесены, а на их месте возвели многоэтажки.

"В дальнейшем, на основании разрешений, выданных бывшим Министром обороны Гриценко А.С., предприятием реализовано объекты недвижимости, расположенные на земельных участках общей площадью 8,87 га (в г. Киеве - 7,34 га, в г. Одессе - 1,53 га) ", - говорится в отчете.

На вырученные деньги военным закупили квартиры в г. Болград Одесской области и в г. Очаков Николаевской области.

Некоторые средства ГП "Инвестжитло" использовало для уплаты налогов и выплаты заработной платы своему штату.

Впрочем, аудиторы пришли к выводу, что при продаже не была учтена стоимость земли, которая по подсчетам составляет более 100 миллионов гривен.

"В данном аудиторском документе чиновниками воплощена нетипичная практика указывать на конкретную фамилию. Фактически, имя Гриценко, который передал имущество "Инвестжитло" фигурирует несколько раз наряду с многомиллионными убытками, но никоим образом не указаны те директора государственного предприятия, которые и продали военное имущество. Это может свидетельствовать о том, что кто-то дал указания для правоохранительных органов, чтобы уголовное производство открывали именно против Гриценко", - считает Каневский.

На запрос о дальнейшей судьбе данного аудиторского отчета в Министерстве обороны сообщили, что документ направлен в военную прокуратуру Одесского гарнизона.

Однако в прокуратуре сообщили, что не видят нарушений законодательства или уголовно-наказуемых деяний на страницах упомянутого отчета.

Экономическая правда