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За 4 дня из аэропортов Украины откроют 22 новых рейса

Понедельник, 29 октября 2018, 09:30
 

За период с 28 октября по 31 октября из украинских аэропортов начнут выполнять 22 новых рейса.

Об этом сообщает Lowcostavia.

Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair, который полноценно заходит в Украину и с ноября будет выполнять 17 рейсов в Украину (12 в Киев и 5 во Львов).

Напомним, полеты в Украину Ryanair начал 3 сентября на направлении Киев - Берлин. Первый рейс во Львов ирландский лоукостер выполнит 30 октября.

Лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября откроет в целом 6 новых рейсов из Киева, Львова и Харькова.

Также, румынская авиакомпания Tarom откроет рейс Одесса - Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, но впоследствии дату старта перенесли на 31 октября.

Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса - Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю.

С полным перечнем рейсов Ryanair из Украины можно ознакомиться по ссылке: Куда полетит Ryanair: список маршрутов

Авиакомпании авиаперевозки Wizz Air Ryanair

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