Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: гривня укрепила свои позиции

Понедельник, 29 октября 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 29 октября на уровне 28,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,06 гривни.

Напомним, 26 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установилисьна уровне 28,32 - 28,34 гривни за доллар.

26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 октября на уровне 28,33 гривни.

Экономическая правда

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня стабилизируется на открытии межбанка 26 октября 2018, 11:40
Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться 26 октября 2018, 09:00
Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться 25 октября 2018, 09:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте