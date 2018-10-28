Беларусь обещает сохранить экспорт нефтепродуктов в Украину

Беларусь не ожидает сокращения поставок нефтепродуктов в Украину в следующем году, несмотря на введение запрета на экспорт российских нефтепродуктов в страну.

Об этом Рейтер сказал глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

По словам Рыбакова, это ограничение не повлияет на поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину.

"Точно никаких проблем с поставками не ожидается. Объемы останутся, небольшой плюс-минус, такими же, как в этом году, - сказал Рыбаков. - У нас есть определенная доля на рынке Украины, и мы думаем ее сохранить".

За прошлый год стоимость белорусского экспорта нефтепродуктов в Украину составила 1,8 млрд долларов, за восемь месяцев этого года - 1,4 млрд долларов, пишет издание.

В октябре Россия, недовольная реэкспортом, ввела запрет на поставки в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов, кроме специфических нефтепродуктов, которые необходимы для белорусской нефтехимии.