Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
Суббота, 27 октября 2018, 10:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 29 октября на уровне 28,26 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,06 гривни.
Напомним, 26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 октября на уровне 28,33 гривни.
Экономическая правда
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