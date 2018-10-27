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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро

Суббота, 27 октября 2018, 10:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 29 октября на уровне 28,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,06 гривни.

Напомним, 26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,19 - 28,22 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 26 октября на уровне 28,33 гривни.

Экономическая правда

НБУ гривня

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