Беларусские и украинские компании подписали контракты на 100 миллионов долларов

Беларусские и украинские компании, предприятия, организации подписали контракты на 101 миллион долларов на I Форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле.

Об этом сообщил председатель Беларусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает Белта.

"Общая сумма подписанных контрактов составила 101 миллион долларов США. Это очень хороший портфель, который удалось сформировать во время форума", - сказал Улахович.

По его словам, новые контракты заключены практически во всех основных отраслях.

"В их числе - машиностроение, нефтехимия, текстильная промышленность. Это целый ряд предприятий, которые уже традиционно работают на украинских рынках, однако есть и новые партнеры, новые контракты и соглашения", - добавил председатель Беларусской торгово-промышленной палаты.

Как сообщалось, за 9 месяцев 2018 года в балансе украинского рынка дизтоплива доля беларусских производителей сократилась с 43% до 35% по сравнению с прошлым годом, в то время как доля поставок из России выросла с 28% до 37%.

Напомним, Беларусь вошла в тройку стран-любителей украинского шоколада. В январе-сентябре Украина экспортировала в Беларусь шоколада на 10 млн долларов.

Кроме того, беларусский "Строительно-монтажный трест №8" выполнит текущий средний ремонт автодороги М-05 Киев - Одесса за 695 млн гривен.

Экономическая правда