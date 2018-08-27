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Гривня теряет позиции на межбанке

Понедельник, 27 августа 2018, 17:30
 

27 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92-27,98 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,92-27,98 гривни;

Евро - 32,52-32,59 гривни;

Российский рубль - 0,4158-0,4170 гривни.

Напомним, 27 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,77-27,87 гривни за доллар.

Экономическая правда

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