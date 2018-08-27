Hyperloop окупается за 12 лет, железная дорога — никогда — Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Hyperloop в Украине окупится за 12 лет, а железная дорога не окупится никогда.

Об этом министр сказал в интервью liga.net.

"Контейнерные поезда используют скорость 120 км/ч. Поэтому, когда мы говорим о новом виде транспорта таком, как Hyperloop, со скоростью 1200 км/ч, выгода очевидна", - отметил министр.

"Более того, Hyperloop согласно не моим оценкам, а американских компаний, которые их разрабатывают, окупается в течение 12 лет. Железная дорога не окупается никогда", - добавил он.

Отвечая на критику проекта Омелян отметил, что когда во времена Советского Союза строились космические ракеты или развивалась авиационная промышленность, ситуация была гораздо хуже.

"Когда в Киеве после войны проектировалось первое метро, ​​наверное, людям было не до того, что кто-то потом будет ездить в вагонах под землей. Что касается Hyperloop в Украине. Наша цель - объединить украинцев ради высоких продуктов", - сказал он.

Напомним, Омелян также рассказал о стоимости ремонта дорог в Украине.

Экономическая правда