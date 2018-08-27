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Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Понедельник, 27 августа 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 27 августа на уровне 27,85 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,25 гривни.

Напомним, 23 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82-27,88 гривни за доллар.

Как сообщалось, НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 23 августа на уровне 27,88 гривни.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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