Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 27 августа на уровне 27,85 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,25 гривни.

Напомним, 23 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,82-27,88 гривни за доллар.

Как сообщалось, НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 23 августа на уровне 27,88 гривни.

Экономическая правда