В РФ констатируют перебои в поставках газа для автозаправок

Операторы газовых автозаправочных станций в Сибири, аннексированном Крыму и Поволжье сообщают о трудностях с закупками сжиженного газа.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Больше всего жалоб на дефицит топлива поступает из сибирских регионов: Хакасии, Якутии, Красноярского края и Кемеровской области.

Власти ряда субъектов Российской Федерации связывают ее с проведением ремонтов на заводах-поставщиках.

Отраслевые эксперты считают, что подорожание связано с ростом мировых цен на этот вид топлива. Также на рост цен на пропан повлияло проведение чемпионата мира по футболу, который стал причиной задержек поставок сжиженного газа в большинство российских регионов.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму жалуются на дорогой бензин.

экономическая правда