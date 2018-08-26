В Киев прибыла первая партия херсонских арбузов

Один из крупнейших зернотрейдеров Украины ООО СП "Нибулон" доставил в Киев первую партию херсонских арбузов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"25 августа, к причалу филиала "Переяславская" причалило несамоходное судно NBL-91 вместе с буксиром "Анатолий Ганькевич", загруженное первой партией арбузов, собранных херсонскими фермерскими хозяйствами. Путь через всю Украину судно прошло чуть больше чем за трое суток" – сообщили в компании.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны.

"Нибулон" обрабатывает 83 тыс. га. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.

Экономическая правда