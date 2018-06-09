Из России стали выводить больше капитала — Центробанк

Чистый отток капитала из России частным сектором вырос в январе - мае 2018 года на 24% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достиг 23,3 миллиарда долларов.

Об этом говорится в сообщении Банка России, передает ТАСС.

Годом ранее отток капитала из России за этот период составлял 18,8 млрд долларов.

"Более, чем на три четверти отток был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами", - поясняет регулятор.

При этом, если в целом за 2017 год финансовые потоки по привлечению и размещению средств прочих секторов за рубежом были сбалансированы, в текущем году при минимальном увеличении их иностранных обязательств заметно выросло чистое приобретение финансовых активов, добавили в ЦБ.

Также в ЦБ сообщили, что профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - мае 2018 года вырос в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 49,9 млрд долларов.

"Основным фактором положительной динамики стало укрепление торгового баланса до 73,8 млрд долларов (50,9 млрд долларов годом ранее) вследствие опережающего роста экспорта в условиях улучшения ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта", - поясняет регулятор.

Одновременно наблюдалось некоторое сокращение совокупного дефицита других компонентов текущего счета платежного баланса, отметили в ЦБ.

По итогам 2017 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ выросло в 1,5 раза - до 40,2 млрд долларов.