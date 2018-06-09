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Новая грузинская авиакомпания начнет полеты в Харьков

Суббота, 9 июня 2018, 10:37

Новая грузинская авиакомпания Myway Airlines в июне откроет регулярные рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми.

Об этом сообщили avianews.com в компании.

Рейсы Харьков-Тбилиси начнут выполняться с 12 июня по вторникам и субботам, а на линию Харьков-Батуми авиакомпания выйдет 13 июня с частотой полетов два раза в неделю по средам и субботам.

На обоих маршрутах авиакомпания намерена использовать самолеты Boeing 737-800.

Данные о стоимости билетов на официальном сайте пока отсутствуют.

Также в списке городов, куда также планирует открыть рейсы Myway Airlines, значатся Киев, Тель-Авив, Тегеран, Минск, Дубай, Санкт-Петербург, Москва, Самара и Пекин (через Урумчи).

Сейчас флот компании состоит из двух Boeing 737-800. Согласно данным авиационных реестров, авиалайнеры выпущены в 2007 году и ранее использовались китайской авиакомпанией Shandong Airlines.

Согласно обнародованным планам, третий самолет пополнит флот в начале июля, четвертый — в декабре.

Myway Airlines является проектом китайской группы Hualing Group. По заявлению авиакомпании, ее штат на данный момент включает 150 сотрудников.

Авиакомпании Грузия Харков
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