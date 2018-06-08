Официальный курс: гривня укрепилась к евро и доллару
Пятница, 8 июня 2018, 20:01
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Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 июня на уровне 26,13 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,72 гривни (на 8 июня - 30,97 гривниза евро - ЭП).
За 10 российских рублей дают 4,1706 гривни.
Напомним, 8 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,15 гривни за доллар.
Экономическая правда