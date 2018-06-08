Официальный курс: гривня укрепилась к евро и доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 11 июня на уровне 26,13 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,72 гривни (на 8 июня - 30,97 гривниза евро - ЭП).

За 10 российских рублей дают 4,1706 гривни.

Напомним, 8 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,15 гривни за доллар.

Экономическая правда