Приватбанк не смог взыскать "футбольный долг" с "1+1"

Верховный Суд отказал Приватбанку во взыскании с иностранного предприятия "1+1 Продакшн" (входит в "1+1 медиа") долга перед УЕФА на 1,601 миллиона евро.

Такое решение суд принял 30 мая, передает FinClub.



В 2015 году Приватбанк предоставил две гарантии кипрской компании TV Media Planet Limited по ее финансовым обязательствам на 1,6 млн евро перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Обязательства возникли в результате получения телевизионных прав на трансляцию матчей футбольных еврокубков каналами медиахолдинга "1+1".



По условиям договоров, гарантии действовали до 20 декабря 2016 года.



Компания "1+1 Продакшн" предоставила в залог Приватбанку имущество, которое находится в Киеве, по ул. Кирилловская, 23 (речь идет об оборудовании). 19 декабря 2016 года, после введения временной администрации, Приватбанк получил от УЕФА два требования по платежам по гарантиям на 1,03 млн евро и 571,8 тыс. евро.

В свою очередь банк потребовал от TV Media Planet Limited пополнить счет на указанную сумму. Поскольку компания счет так и не пополнила, Приватбанк потребовал в судебном порядке взыскать с нее задолженность на 1,6 млн евро.



Решением Хозсуда Киева от 5 октября 2017 года, оставленного в силе Киевским апелляционным судом 17 января 2018 года, Приватбанку было отказано во взыскании.



Суд первой инстанции констатировал, что банк не предоставил доказательств того, что совершил платежи в пользу УЕФА, в результате чего у банка могло возникнуть право требования к "1+1 Продакшн".

Кроме того, суд обратил внимание, что, согласно подписанным договорам, гарантия теряет силу не позднее чем 20 декабря 2016 года. Поскольку в это время в банке работала временная администрация, то, по выводам суда, даже в случае получения средств от TV Media Planet Limited Приватбанк в силу законодательных ограничений не должен был делать платеж в пользу УЕФА.



Верховный Суд оставил в силе решения предыдущих инстанций, отказав Приватбанку.

Экономическая правда