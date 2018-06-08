Гройсман о премиях "Нафтогазу": Это перегиб

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к наблюдательному совету НАК "Нафтогаз" с просьбой пересмотреть решение о начислении высокой премии правлению компании.

Об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

"Я направил официальное письмо в независимый набсовет, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали Кабинет министров", – сказал премьер-министр.

"Моя позиция здесь абсолютно четкая: это - перегиб", – добавил он.

При этом премьер подчеркнул, что данное решение не относится к сфере компетенции правительства.

"НАК – компания, управляемая независимым набсоветом. Это компетенция не правительства, а независимых советов", – сказал Гройсман.

Как сообщалось, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом".

Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, правлению подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Экономическая правда