Антимонопольщики отказались расследовать повышение цен на проезд в Киеве

Антимонопольный комитет заявил, что вопрос об установлении тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутках Киева не входит в его компетенцию.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

"Вопросы об установлении и обоснованности тарифов на перевозку пассажиров на городских маршрутах общего пользования в городе Киеве относятся к компетенции Киевской городской государственной администрации", - говорится в сообщении.

В АМКУ отметили, что такое решение принято на основании статьи 5 Закона Украины "Об автомобильном транспорте", статьи 28 "О местном самоуправлении в Украине" и статьи 8 "О городском электрическом транспорте".

Напомним, Киевская городская государственная администрация решила повысить тарифы на проезд в наземном и подземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля 2018 года.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, повышение стоимости проезда в городском транспорте связано с тем, что нынешняя себестоимость проезда гораздо выше, чем стоимость билета.

В то же время, добавил Кличко, необходимо обновление подвижного состава общественного транспорта в Киеве, и на это нужны значительные средства.

Кроме того, подчеркнул мэр, сейчас не хватает водителей общественного транспорта, поскольку люди не хотят идти работать за низкую зарплату.

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Экономическая правда