МВФ отреагировал на отставку Данилюка

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В условиях отставки министра финансов Александра Данилюка, МВФ подчеркнул важность для Украины сохранить ведущую роль Минфина в формировании фискальной политики.

Об этом заявил директор пресс-офиса Фонда Джерри Райс, сообщает "Укринформ".

"Мы не комментируем кадровых вопросов в отношении отдельных персоналий, но мы выражаем обеспокоенность о возможных изменениях институционной роли Министерства финансов (Украины - ред.)", - отметил официальный представитель Фонда.

В то же время, он подчеркнул: "На наш взгляд, Министерство финансов должно сохранять свою ведущую и решающую роль в (формировании - ред.) фискальной политике".

Райс также напомнил, что Александр Данилюк как министр финансов Украины принимал непосредственное участие в переговорах с Международным валютным фондом и был "непоколебимым сторонником реформ".

Как сообщалось, 7 июня представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности поддержали 254 народных депутата.

Исполняющей обязанности министра финансов станет первая заместительница Данилюка Оксана Маркарова.

Ранее сообщалось, что 23 мая Данилюк на заседании правительства безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие на Кабмине сообщили, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

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