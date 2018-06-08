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Укр / Рус

Официальный курс гривни снижается четвертый день подряд

Пятница, 8 июня 2018, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 8 июня на уровне 26,17 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,97 гривни (на 6 июня - 30,78 гривни за евро - ЭП).

За 10 российских рублей дают 4,2340 гривни.

Напомним, 7 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14-26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
Укр / Рус
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