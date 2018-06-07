МВФ проанализирует закон об Антикоррупционном суде
МВФ проведет анализ закона об Антикоррупционном суде на предмет соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ.
Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.
"Верховная Рада Украины приняла сегодня законопроект о Высшем Антикоррупционный Суд, дополнив этим новым основополагающим компонентом антикоррупционной стратегии власти Украины. Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ ", - приводятся слова представителя МВФ Йосты Люнгмана.
Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
Проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде 22 декабря 2017 года. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативные законопроекта от депутатов.
Ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.
В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционном судепротиворечит обязательствам Украины.
Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону 800 млн дол.
Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой за то, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Порошенко затягивает принятие законопроекта об Антикоррупционном суде силами главы комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслана Князевича (БПП).
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Экономическая правда